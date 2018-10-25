Cathay Pacific сообщила о потенциальной утечке данных 9,4 млн пассажиров

Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок, на этой неделе сообщила о несанкционированном доступе к информационным системам, в результате которого под угрозой оказались данные 9,4 млн пассажиров.

Как говорится в сообщении Cathay Pacific, утечка касается паспортных данных и номеров кредитных карт, а также адресов электронной почты. Утверждается, что число номеров действующих кредитных карт, до которых смогли добраться хакеры, не превышает 27, причем без кодов безопасности их вряд ли можно будет использоваться.

Компания создала отдельный веб-сайт, на котором пассажиры могут узнать, пострадали ли их данные.

"Мы предприняли немедленные действия, чтобы ограничить масштабы события, начали тщательное расследование при содействии ведущей фирмы в области кибербезопаности и дополнительно укрепили меры информационной защиты", - заявил гендиректор Cathay Pacific Руперт Хогг.

По его словам, утечка не затронула пароли пользователей.

В этом году Cathay Pacific занимала шестое место в списке лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax.

Акции Cathay Pacific по итогам торгов в Гонконге в четверг подешевели на 3,8%.