Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9398 RUR   0.0259 GBR   2.1907 TRY   0.2972

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.82 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 11° 17° 27 Окт 11° 17° 28 Окт 12° 19°

Дальнее зарубежье 25.10.2018 16:21

Cathay Pacific сообщила о потенциальной утечке данных 9,4 млн пассажиров

Гонконгская Cathay Pacific Airways Ltd., крупнейшая авиакомпания Азии по объему международных перевозок, на этой неделе сообщила о несанкционированном доступе к информационным системам, в результате которого под угрозой оказались данные 9,4 млн пассажиров.

Как говорится в сообщении Cathay Pacific, утечка касается паспортных данных и номеров кредитных карт, а также адресов электронной почты. Утверждается, что число номеров действующих кредитных карт, до которых смогли добраться хакеры, не превышает 27, причем без кодов безопасности их вряд ли можно будет использоваться.

Компания создала отдельный веб-сайт, на котором пассажиры могут узнать, пострадали ли их данные.

"Мы предприняли немедленные действия, чтобы ограничить масштабы события, начали тщательное расследование при содействии ведущей фирмы в области кибербезопаности и дополнительно укрепили меры информационной защиты", - заявил гендиректор Cathay Pacific Руперт Хогг.

По его словам, утечка не затронула пароли пользователей.

В этом году Cathay Pacific занимала шестое место в списке лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax.

Акции Cathay Pacific по итогам торгов в Гонконге в четверг подешевели на 3,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОНКОНГ, АВИАКОМПАНИЯ, ДАННЫЕ, УТЕЧКА


Похожие новости


Бортпроводники Cathay Pacific в рамках акции протеста перестанут улыбаться пассажирам и даже кормить их

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]