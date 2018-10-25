Армения и Азербайджан являются сторонами карабахского конфликта - Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров призвал врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна ознакомиться с мандатом Минской группы (МГ) ОБСЕ и обдумывать речь перед своими заявлениями.

«В первую очередь, есть документы (регламентирующие урегулирование карабахского конфликта – ИФ). Нужно ознакомиться с мандатом МГ ОБСЕ. В нем в отчетливо указано, что сторонами конфликта являются Азербайджан и Армения и переговоры ведут между собой Баку и Ереван», - сказал Э.Мамедъяров в четверг журналистам.

«Для ведения переговоров нужно подготовиться к ним или перед тем как выступить с заявлением, необходимо обдумать сказанное», - добавил он.

Министр подчеркнул, что это не первое заявление Н.Пашиняна о Нагорном Карабахе в качестве стороны конфликта.

«Что касается общины Нагорного Карабаха, тут обе страны заинтересованные стороны. А если есть заинтересованная сторона, то существует и азербайджанская община», - добавил Э.Мамедъяров.

Накануне Н.Пашинян заявил, что без уточнения статуса Карабаха решение конфликта невозможно. Он также выступил за вовлечение в процесс урегулирования самопровозглашенных властей Карабаха в качестве стороны конфликта.

Ф.Исазаде