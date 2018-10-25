На адрес Роберта де Ниро в Нью-Йорке пришла посылка с подозрительным устройством - СМИ

Посылку с подозрительным устройством получили в доме актера Роберта Де Ниро в районе Трайбека в Нью-Йорке, сообщает телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что устройство схоже с теми, что получили ранее ряд американских политиков, то есть речь может идти о взрывном устройстве.

Ряд СМИ отмечает, что посылка поступила в принадлежащий актеру ресторан, который в результате эвакуировали.

СМИ отмечают, что актер нередко критиковал президента США Дональда Трампа.

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в районе Трайбека проходит операция в связи с сообщениями о подозрительном свертке.

"Мы реагируем на сообщения о подозрительном свертке в районе улиц Гринвич и Франклин в Трайбеке, Манхэттен. Пожалуйста, избегайте посещения этого района, и будьте готовы к присутствию полиции и сложностям с дорожным движением.

Согласно открытым данным, Р.Де Ниро владеет рестораном Tribeca Grill в районе Трайбека. Кроме того, ему принадлежит Greenwich Hotel, в котором у актера есть пентхаус.

Накануне в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. Всего на данный момент известно о семи посылках, направленных критикам Д.Трампа, отмечает Эн-би-си.

По одной посылке пришли по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала Си-Эн-Эн.

Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио назвал инцидент актами терроризма.

Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.