Астана и Баку на заседании МПК обсудят вопросы взаимодействия в 2018-2019гг – посол Казахстана

Очередное заседание азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится 30-31 октября, сообщил журналистам посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев.
"В ходе заседания, которое состоится 30-31 октября в Казахстане, будут рассмотрены вопросы, поставленные перед министерствами двух стран на 2018-2019гг. Основные сферы взаимодействия - это транзитно-транспортная, логистическая, АПК, энергетика, химическая промышленность и многое другое", - сказал Б.Исабаев
По его словам, в ходе заседания также будет заслушан отчет о проделанной работе по тем задачам, которые были поставлены в рамках визита Н.Назарбаева в Азербайджан и реализации протокола за 2017 год.
Предыдущее, 14-ое заседание МПК, состоялось в декабре 2017 года в Баку. Сопредседателями комиссии являются министры энергетики Азербайджана и Казахстана.
Ф.Исазаде
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