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ТЭК 25.10.2018 18:35

Астана и Баку на заседании МПК обсудят вопросы взаимодействия в 2018-2019гг – посол Казахстана

Очередное заседание азербайджано-казахстанской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству состоится 30-31 октября, сообщил журналистам посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев.

"В ходе заседания, которое состоится 30-31 октября в Казахстане, будут рассмотрены вопросы, поставленные перед министерствами двух стран на 2018-2019гг. Основные сферы взаимодействия - это транзитно-транспортная, логистическая, АПК, энергетика, химическая промышленность и многое другое", - сказал Б.Исабаев

По его словам, в ходе заседания также будет заслушан отчет о проделанной работе по тем задачам, которые были поставлены в рамках визита Н.Назарбаева в Азербайджан и реализации протокола за 2017 год.

Предыдущее, 14-ое заседание МПК, состоялось в декабре 2017 года в Баку. Сопредседателями комиссии являются министры энергетики Азербайджана и Казахстана.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]