Украина размещает еврооблигации на $2 млрд - источник

Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего - $1,25 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
Байкальский и Бакинский госуниверситеты заключили соглашение о сотрудничестве
В посольстве Казахстана состоялось мероприятие, посвященное 25-летию основания общества дружбы «Азербайджан-Казахстан»
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Начальники генштабов стран ОДКБ в Алматы обсудили создание объединенной системы ПВО, ситуацию в Центральной Азии
Болтон обсудил с главами МВД и СГБ Грузии региональные угрозы и вызовы
Почти 50 человек госпитализированы после отравления в махачкалинском кафе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Жители еще 12 регионов Азербайджана получили БЕСПЛАТНЫЙ 4G интернет от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»