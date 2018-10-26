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СНГ 26.10.2018 22:25

Порошенко заявил о 100-процентном доверии к Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко полностью доверяет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и отмечает важную роль Беларуси в организации минских переговоров.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю", - сказал П.Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу в Гомеле.

"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Мы должны сделать все, чтобы перестали убивать украинцев. Мы должны сделать все, чтобы были выведены российские войска. И мы должны сделать все, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы, и роль Беларуси здесь чрезвычайно важна", - заявил президент Украины.

Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе работает в Минске и что Беларусь "все, что может, делает, чтобы организовать эту работу".

По словам П.Порошенко, благодаря договоренностям в Минске были освобождены тысячи заложников.

"Я очень удовлетворен тем, что благодаря нашим договоренностям была прорвана дипломатическая блокада (Беларуси - ИФ), и для нас это тоже важно, поскольку для меня часть Беларуси навсегда остается в моем сердце", - добавил президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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