Порошенко заявил о 100-процентном доверии к Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко полностью доверяет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и отмечает важную роль Беларуси в организации минских переговоров.
"Доверяю ли я Лукашенко? На 100% доверяю", - сказал П.Порошенко на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу в Гомеле.
"Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну. Мы должны сделать все, чтобы перестали убивать украинцев. Мы должны сделать все, чтобы были выведены российские войска. И мы должны сделать все, чтобы началось политическое урегулирование через выборы, но не фейковые выборы, которые Россия хочет провести через неделю, а настоящие выборы, и роль Беларуси здесь чрезвычайно важна", - заявил президент Украины.
Он напомнил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе работает в Минске и что Беларусь "все, что может, делает, чтобы организовать эту работу".
По словам П.Порошенко, благодаря договоренностям в Минске были освобождены тысячи заложников.
"Я очень удовлетворен тем, что благодаря нашим договоренностям была прорвана дипломатическая блокада (Беларуси - ИФ), и для нас это тоже важно, поскольку для меня часть Беларуси навсегда остается в моем сердце", - добавил президент Украины.
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