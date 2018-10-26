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Дальнее зарубежье 26.10.2018 23:21

Администрация Facebook заявила об удалении более 80 поддельных аккаунтов из Ирана, занимавшихся дезинформацией

Администрация социальной сети Facebook удалила 82 поддельных аккаунта в соцсетях Facebook и Instagram, созданных в Иране с целью политической дезинформации других пользователей, сообщает в пятницу компания.

"Владельцы поддельных аккаунтов представлялись гражданами США и иногда подданными Великобритании и публиковали материалы на политические и околополитические темы, связанные с предвыборными гонками, президентом США и вопросами миграции", - говорится в сообщении Facebook.

Основной целью злоумышленников были пользователи из США и Великобритании.

Общая аудитория этих аккаунтов, согласно данным о подписках, составляет свыше 1 млн человек.

С поддельных аккаунтов, в том числе, закупалась реклама для Facebook, однако на две рекламные кампании - в 2016 и 2018 гг. - было потрачено менее $100.

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Тэги: FACEBOOK, ИРАН, АККАУНТЫ, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]