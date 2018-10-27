Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят в субботу встречу в Стамбуле в рамках четырехстороннего саммита вокруг ситуации в Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Ранее двустороннюю встречу провели Р.Т.Эрдоган и российский президент Владимир Путин.

В Стамбуле в субботу пройдет встреча лидеров Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые.