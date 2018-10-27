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Регион 27.10.2018 16:32

Эрдоган и Меркель проводят переговоры "на полях" четырехстороннего саммита по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят в субботу встречу в Стамбуле в рамках четырехстороннего саммита вокруг ситуации в Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Ранее двустороннюю встречу провели Р.Т.Эрдоган и российский президент Владимир Путин.

В Стамбуле в субботу пройдет встреча лидеров Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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