В РИКЦ прошла лекция «Бакинская городская архитектура в конце XIX - начале XX веков»

25 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Беседы об искусстве» прошла лекция писателя и фотографа Рустама Гусейнова «Бакинская городская архитектура в конце XIX - начале XX веков».

В своем выступлении Рустам Гусейнов рассказал о положении Баку в составе Российской Империи, о влиянии нефтедобычи на облик города, первом генеральным плане Баку и творивших в эту эпоху архитекторах.