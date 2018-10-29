Меркель откажется от должности председателя партии ХДС - ТВ

Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде Христианско-демократического союза ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии, такое заявление она сделала в понедельник на заседании президиума партии, передают в понедельник телеканалы "Н-тв" и "Вельт" со ссылкой на источники в руководстве ХДС.

Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз на партийном съезде в Гамбурге, он пройдет 7-8 декабря.

А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

По информации телеканала "Вельт", решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне - канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

В свою очередь издание "Бильд" сообщает, что баллотироваться на должность лидера партии вместо А.Меркель готов бывший председатель фракции в бундестаге Фридрих Мерц.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) 20-го созыва федеральной земли Гессен прошли 28 октября. По итогам выборов ХДС и вторая крупная системная политическая сила, Социал-демократическая партия Германии СДПГ несут крупные потери в 10-11% голосов каждая.

"Зеленые" напротив выиграли почти 10% голосов и показали свой лучший результат в этом регионе. Также одним из главных итогов голосования стало то, что правая партия "Альтернатива для Германии" теперь впервые в истории будет представлена в ландтаге Гессена.

Согласно предварительным данным местного избиркома, ХДС получает 27% голосов, это худший результат партии в регионе с 1962 года, тогда было получено 28,8%. СДПГ потеряла около 10,9% и получила только 19,8%, это также худший результат партии в Гессене.

"Зеленые", напротив, могут похвастаться 19,8% голосов и лучшим результатом, после ХДС они стали вторыми по численности поддержки, сместив СДПГ с традиционного второго места.

"Альтернатива для Германии" получила 13,1% голосов (на выборах 2013 года - только 4,1%). "Свободная демократическая партия Германии" получила 7,5% голосов, "Левые" - 6,3% голосов.