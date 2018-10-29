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Регион 29.10.2018 19:20

Турция поддерживает интеграцию Грузии в НАТО, заявил Чавушоглу

Анкара поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Турция оказывает наиболее сильную поддержку интеграции Грузии в НАТО, сообщило информационное агентство "Анадолу".

В Стамбуле в понедельник прошла встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии М.Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана на всех платформах и при любых условиях, подчеркнул по итогам встречи турецкий министр.

Он сообщил, что главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение тем, как реализуются принятые лидерами Турции, Азербайджана и Грузии решения в энергетике, обороне, транспорте и других областях.

М.Чавушоглу напомнил, что в Баку ранее состоялась церемония ввода в строй Трансанатолийского газопровода (TANAP) с участием представителей Турции, Азербайджана и Грузии.

"С вводом в строй Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP) газ из региона будет поставляться в европейские страны. Ввод в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также способствовал развитию торговли между тремя странами", - сказал турецкий министр.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]