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Дальнее зарубежье 29.10.2018 20:04

В США обнаружили еще одну подозрительную посылку для редакции Си-Эн-Эн

В почтовом отделении американского города Атланта обнаружили подозрительную посылку, адресованную телеканалу Си-Эн-Эн.

"Этим утром очередная подозрительная посылка, адресованная Си-Эн-Эн, перехвачена в почтовом отделении Атланты", - приводит телеканал выдержки из заявления руководителя Си-Эн-Эн Джеффа Цукера.

Американские СМИ напоминают, что за последнюю неделю это третья подобного рода посылка, отправленная на адрес редакции этого телеканала.

Также отмечается, что в общей сложности это уже 15 случай, когда подобные посылки с подозрительным содержимым отправляются критикам деятельности президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе ряду американских политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. Среди адресатов - чета Клинтон, Барак и Мишель Обама, а также бывший генпрокурор США Эрик Холдер.

В пятницу американская полиция задержала во Флориде 56-летнего Сесара Сайока, которого подозревают в причастности к массовой рассылке посылок с взрывоопасным веществом.

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Тэги: США, ТЕЛЕКАНАЛ, ПОСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]