В США обнаружили еще одну подозрительную посылку для редакции Си-Эн-Эн

В почтовом отделении американского города Атланта обнаружили подозрительную посылку, адресованную телеканалу Си-Эн-Эн.

"Этим утром очередная подозрительная посылка, адресованная Си-Эн-Эн, перехвачена в почтовом отделении Атланты", - приводит телеканал выдержки из заявления руководителя Си-Эн-Эн Джеффа Цукера.

Американские СМИ напоминают, что за последнюю неделю это третья подобного рода посылка, отправленная на адрес редакции этого телеканала.

Также отмечается, что в общей сложности это уже 15 случай, когда подобные посылки с подозрительным содержимым отправляются критикам деятельности президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе ряду американских политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. Среди адресатов - чета Клинтон, Барак и Мишель Обама, а также бывший генпрокурор США Эрик Холдер.

В пятницу американская полиция задержала во Флориде 56-летнего Сесара Сайока, которого подозревают в причастности к массовой рассылке посылок с взрывоопасным веществом.