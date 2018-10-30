Азерэнержи получит 48 млн манатов на ремонтно-установочные работы в Азербайджанской ТЭС, где в июле произошла авария

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Азерэнержи» из госбюджета 48 млн манатов на основательные ремонтно-установочные работы АзербайджанскойТепловой электростанции (ТЭС) и подстанциях.
Средства на эти цели, будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.
В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своей статье, опубликованной в официальной газете «Азербайджан», отметил, что Минэнерго, ОАО «Азерэнержи» заключили контракт с германской VPC на проведение технического аудита Азербайджанской ТЭС, разработки Генплана реабилитации этой станции, а также оптимизации передачи электроэнергии в системе Азерэнержи.
Кроме этого, Минэнерго и Азерэнержи привлекли иностранных экспертов к анализу аварий в энергосистеме, произошедших в 2018 году и подготовке рекомендаций по усилению электросети Азербайджана.
П.Шахбазов подчеркнул, что в течение трех лет планируется также реализовать программу оптимизации и восстановления генерирующих мощностей Азерэнержи, которая охватит все электростанции модульного типа, а также крупные ТЭС – «Шимал», «Джануб» и «Сумгайыт».
Ф.Исазаде
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