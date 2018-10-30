В Тегеране отвергли обвинения Копенгагена в подготовке нападения на иранского оппозиционера

В иранском МИД во вторник отвергли обвинения Копенгагена, согласно которым Тегеран планировал осуществить нападение на датской территории на иранского оппозиционного активиста, сообщает агентство ИРНА.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана Бахрама Гасеми, подобные сообщения носят враждебный характер.

Он отметил, что обвинения со стороны Дании являются частью "тайного сговора врагов, целью которого является оказание негативного влияния на развивающиеся отношения Ирана и Европы".

Ранее во вторник сообщалось, что Служба разведки и безопасности Дании подозревает иранскую разведку в подготовке нападения на датской территории. Предположительно, целью атаки должен был стать лидер датского отделения группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая в Тегеране признана террористической. В частности, в Иране обвиняют эту группировку в организации нападения во время военного парада в Ахвазе 22 сентября, тогда погибли более 20 человек.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен во вторник заявил, что Копенгаген ответит на произошедшее и будет вместе с другими европейскими странами обсуждать возможные действия в отношении Тегерана.