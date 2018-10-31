Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО в 2020 году - премьер

Минск намерен интенсифицировать работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и рассчитывает, что это произойдет в 2020 году, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в парламенте в среду.
"Действительно, наши переговоры по вступлению в ВТО продолжаются уже долго, и этот состав правительства намерен интенсифицировать их. (...) Правительство ставит себе задачу к концу 2019 года завершить эти переговоры для того, чтобы в 2020 году нас приняли во Всемирную торговую организацию", - сказал С.Румас.
"У нас осталось семь стран или групп стран, с которыми нам надо завершить переговоры и подписать протоколы", - уточнил он.
"Мы знаем, что является камнем преткновения при каждом блоке из этих переговоров, но также видим и пути их решения", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»