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СНГ 31.10.2018 14:15

Белоруссия рассчитывает вступить в ВТО в 2020 году - премьер

Минск намерен интенсифицировать работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и рассчитывает, что это произойдет в 2020 году, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в парламенте в среду.

"Действительно, наши переговоры по вступлению в ВТО продолжаются уже долго, и этот состав правительства намерен интенсифицировать их. (...) Правительство ставит себе задачу к концу 2019 года завершить эти переговоры для того, чтобы в 2020 году нас приняли во Всемирную торговую организацию", - сказал С.Румас.

"У нас осталось семь стран или групп стран, с которыми нам надо завершить переговоры и подписать протоколы", - уточнил он.

"Мы знаем, что является камнем преткновения при каждом блоке из этих переговоров, но также видим и пути их решения", - добавил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]