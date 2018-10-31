В Армении арестован мужчина, который собирался совершить самоподрыв в здании правительства

Мужчина, пытавшийся в минувшую субботу совершить самоподрыв в здании правительства Армении, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

"Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия), он арестован", - сказал С.Галстян.

Как сообщалось, мужчина 1975 года рождения 27 октября пытался войти в здание правительства Армении с ручной гранатой с целью самоподрыва. Он был задержан у входа в здание.

По сообщениям местных СМИ, мужчина имел крупные долги перед банками и требовал от правительства финансового содействия.