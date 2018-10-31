Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0259 GBR   2.1604 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 31.10.2018 13:16

В Армении арестован мужчина, который собирался совершить самоподрыв в здании правительства

Мужчина, пытавшийся в минувшую субботу совершить самоподрыв в здании правительства Армении, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении Самсон Галстян.

"Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.235 УК Армении (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия), он арестован", - сказал С.Галстян.

Как сообщалось, мужчина 1975 года рождения 27 октября пытался войти в здание правительства Армении с ручной гранатой с целью самоподрыва. Он был задержан у входа в здание.

По сообщениям местных СМИ, мужчина имел крупные долги перед банками и требовал от правительства финансового содействия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Кандидатура Пашиняна выдвинута в парламенте Армении на пост главы правительства Мужчина с гранатой собирался совершить самоподрыв в здании правительства Армении Правительство Армении планирует объявить амнистию - Пашинян Парламент Армении одобрил программу правительства Пашиняна Пашинян назвал приоритетом своего правительства подготовку внеочередных выборов в Армении Пашинян на совещании правительства Армении назвал подготовку к парламентским выборам первоочередной задачей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]