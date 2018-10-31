Новая редакция концепции миграционной политики облегчит получение российского гражданства - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал в среду Концепцию миграционной политики в новой редакции, упрощающую процедуру получения российского гражданства.

"Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики, она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства", - сказал В.Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему, надо будет посмотреть, как она работает на практике", - отметил президент.

Кроме того, по словам В.Путина, будет продолжено совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию.

"Отмечу, что за время действия программы, а ей в этом году исполнилось 12 лет, в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек. Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса", - рассказал президент.

Он отметил, что знает не понаслышке, что проблем еще очень много. "Будем вместе с вами анализировать эти проблемы и избавляться от них", - сказал В.Путин.

"В заключении хотел бы подчеркнуть: мы искренне заинтересованы в том, чтобы вы были успешны, благополучны и счастливы, разумеется. И в какой бы стране вы не находились, всегда готовы оказать вам посильную поддержку. Знаем, что вы делаете все возможное для укрепления русского мира, для налаживания конструктивного диалога между странами. И хочу вас заверить - это наша общая цель", - заявил В.Путин.