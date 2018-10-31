Азербайджан и Болгария в начале ноября в Софии проведут заседание МПК

Заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится 6-8 ноября в Софии.

«С 6 по 8 ноября в Софии пройдет заседание азербайджано-болгарской МПК. На заседании будут обсуждаться вопросы двухстороннего сотрудничества, как и перспективы будущего углубления сотрудничества в области экономики, в том числе стимулирование торговли и инвестиций», - сообщает rus.bg со ссылкой на правительство Болгарии.

Правительство Болгарии отмечает, что товарооборот между двумя странами в 2017 году увеличился на 38,4% по сравнению с 2016 годом и составил $17,2 млн, за 8 месяцев текущего года размер взаимной торговли составил $8,68 млн. «Этот показатель не в полной мере отражает потенциал взаимной торговли между двумя странами»,- отмечается в информации.

В этой связи, согласно сообщению, на заседании комиссии будут обсуждаться меры по углублению торговых контактов между Болгарией и Азербайджаном.

Кроме того, стороны на заседании обсудят «возможности поставок азербайджанского газа по Южному газовому коридору по территории Болгарии в другие страны региона», а также рассмотрят возможности участия азербайджанской компании SOCAR в газификации Болгарии.

Заседание будут возглавлять министр энергетики Болгарии Теменужки Петкова и министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

Предыдущее, четвертое, заседание МПК состоялось в сентябре 2016 года в Баку.

Ф.Исазаде