Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что в регион Сирии, где турецкие военные ранее проводили операцию "Щит Евфрата", после ее окончания возвратились примерно 260 тыс. сирийцев.
"Результатом инфраструктурных работ, безопасности и стабильности в регионе, созданных вооруженными силами Турции, стало возвращение около 260 тыс. сирийских граждан в зону операции "Щит Евфрата", - сказал он.
Издание "Йени шафак" сообщает, что Х.Акар также затронул ситуацию в районе сирийского Манбиджа. По его словам, несмотря на договоренности между Анкарой и Вашингтоном о выводе курдского ополчения из района Манбиджа, курды укрепляют здесь свои позиции.
Министр отметил, что Турция готова ликвидировать эту угрозу.
Также Х.Акар подверг критике власти Ирака и Иракского Курдистана, которые, по словам министра, не принимают эффективных мер против считающейся в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Министр подчеркнул, что турецкие военные продолжат действовать на севере Ирака вплоть до нейтрализации угрозы со стороны курдских боевиков.
Операция "Щит Евфрата" проходила с августа 2016 по март 2017 года в сирийской провинции Алеппо. В ней принимали участие армия Турции и лояльные Анкаре силы вооруженной сирийской оппозиции, а целью операции являлся разгром боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и враждебных Турции групп курдского ополчения.
Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в Турции находятся свыше 3,5 млн сирийских беженцев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»