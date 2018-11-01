Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0259 GBR   2.1837 TRY   0.3043

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 3 Ноя 17° 4 Ноя 11° 17°

Регион 01.11.2018 13:40

С окончания операции "Щит Евфрата" на север Сирии вернулись более 250 тыс. сирийцев, заявил глава Минобороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что в регион Сирии, где турецкие военные ранее проводили операцию "Щит Евфрата", после ее окончания возвратились примерно 260 тыс. сирийцев.

"Результатом инфраструктурных работ, безопасности и стабильности в регионе, созданных вооруженными силами Турции, стало возвращение около 260 тыс. сирийских граждан в зону операции "Щит Евфрата", - сказал он.

Издание "Йени шафак" сообщает, что Х.Акар также затронул ситуацию в районе сирийского Манбиджа. По его словам, несмотря на договоренности между Анкарой и Вашингтоном о выводе курдского ополчения из района Манбиджа, курды укрепляют здесь свои позиции.

Министр отметил, что Турция готова ликвидировать эту угрозу.

Также Х.Акар подверг критике власти Ирака и Иракского Курдистана, которые, по словам министра, не принимают эффективных мер против считающейся в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Министр подчеркнул, что турецкие военные продолжат действовать на севере Ирака вплоть до нейтрализации угрозы со стороны курдских боевиков.

Операция "Щит Евфрата" проходила с августа 2016 по март 2017 года в сирийской провинции Алеппо. В ней принимали участие армия Турции и лояльные Анкаре силы вооруженной сирийской оппозиции, а целью операции являлся разгром боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и враждебных Турции групп курдского ополчения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в Турции находятся свыше 3,5 млн сирийских беженцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Глава Минобороны Азербайджана отправится в Турцию Министр обороны Азербайджана отправился на встречу со своими турецким и грузинским коллегами Анкара продолжит диалог с Москвой по операции в Африне - министр обороны Турции Министры обороны Грузии и Азербайджана довольны развитием сотрудничества в трехстороннем формате с Турцией Глава Минобороны Турции посетит Азербайджан в конце сентября – источник Глава Минобороны Азербайджана соболезновал своему турецкому коллеге в связи с гибелью военных в результате крушения вертолета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]