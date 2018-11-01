Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что в регион Сирии, где турецкие военные ранее проводили операцию "Щит Евфрата", после ее окончания возвратились примерно 260 тыс. сирийцев.

"Результатом инфраструктурных работ, безопасности и стабильности в регионе, созданных вооруженными силами Турции, стало возвращение около 260 тыс. сирийских граждан в зону операции "Щит Евфрата", - сказал он.

Издание "Йени шафак" сообщает, что Х.Акар также затронул ситуацию в районе сирийского Манбиджа. По его словам, несмотря на договоренности между Анкарой и Вашингтоном о выводе курдского ополчения из района Манбиджа, курды укрепляют здесь свои позиции.

Министр отметил, что Турция готова ликвидировать эту угрозу.

Также Х.Акар подверг критике власти Ирака и Иракского Курдистана, которые, по словам министра, не принимают эффективных мер против считающейся в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Министр подчеркнул, что турецкие военные продолжат действовать на севере Ирака вплоть до нейтрализации угрозы со стороны курдских боевиков.

Операция "Щит Евфрата" проходила с августа 2016 по март 2017 года в сирийской провинции Алеппо. В ней принимали участие армия Турции и лояльные Анкаре силы вооруженной сирийской оппозиции, а целью операции являлся разгром боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и враждебных Турции групп курдского ополчения.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в Турции находятся свыше 3,5 млн сирийских беженцев.