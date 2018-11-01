Центральный районный суд Кемерова в четверг заочно арестовал бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

В.Вишневский будет взят под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", здание которого переделали в ТРЦ "Зимняя вишня", обвиняется в даче взятки в размере 7 млн рублей сыну главы кемеровского Госстройнадзора Эдуарду Комкову за реконструкцию здания.

В.Вишневский находится в Испании. Планируется объявить его в международный розыск.