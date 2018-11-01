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СНГ 01.11.2018 17:19

Бывший гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Вишневский заочно арестован

Центральный районный суд Кемерова в четверг заочно арестовал бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

В.Вишневский будет взят под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Бывший гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", здание которого переделали в ТРЦ "Зимняя вишня", обвиняется в даче взятки в размере 7 млн рублей сыну главы кемеровского Госстройнадзора Эдуарду Комкову за реконструкцию здания.

В.Вишневский находится в Испании. Планируется объявить его в международный розыск.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]