Пресс-релиз

20 ноября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится презентация новой книги члена литературно-творческой ассоциации «Луч» Ирады Нури «Покажи мне зеркало».

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



