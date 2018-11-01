Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0259 GBR   2.1837 TRY   0.3043

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 14° 3 Ноя 16° 4 Ноя 11° 17°

Дальнее зарубежье 01.11.2018 19:46

Порошенко и Меркель обсудили угрозу эскалации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

"Мы также обсудили угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Мы прилагаем все возможные усилия с тем, чтобы российская сторона четко соблюдала международное право", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с А.Меркель по окончанию встречи в четверг в Киеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, МЕРКЕЛЬ, АЗОВ


Похожие новости


Старший сын Порошенко Алексей попал под российские санкции Передача Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ - Порошенко РПЦ встала на путь самоизоляции - Порошенко Порошенко подписал закон о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в Донбассе Порошенко вручил Олланду орден Свободы Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]