Порошенко и Меркель обсудили угрозу эскалации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

"Мы также обсудили угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Мы прилагаем все возможные усилия с тем, чтобы российская сторона четко соблюдала международное право", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с А.Меркель по окончанию встречи в четверг в Киеве.