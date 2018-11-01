Азербайджан, продолжая реформы, может улучшить позиции в рейтинге Doing Business - ВБ

Азербайджан в будущем может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business за счет продолжения проведения реформ, сказала в четверг эксперт Всемирного банка Хулья Улку.
«Азербайджан в будущем может еще больше улучшить свои показатели в рейтинге Doing Business. Этого можно достичь за счет проведения реформ в тех сферах, где страна находится на более низких позициях», - сказал Х.Улку на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По ее словам, слабые позиции Азербайджан имеет по таким индикаторам как «выдача разрешений на строительство», «исполнение контрактов», в процедурах, связанных с банкротством компаний.
Эксперт также отметила, что, несмотря на успешные реформы по некоторым направлениям, Азербайджан все еще отстает от среднерегиональных показателей и результатов мировых лидеров, что также влияет на формирование рейтинга и позицию страны.
«Реформы в данных направлениях позволят Азербайджану еще больше улучшить свои позиции в рейтинге", - добавила она.
Как сообщалось ранее, Азербайджан занял 25-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2019: "Тренинг и реформы", подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией. За год страна улучшила свои позиции в рейтинге на 32 позиции за счет проведения 8 реформ.
В частности, Азербайджан упростил систему выдачи разрешений на строительство (разрешения теперь выдаются только исполнительной властью Баку); повысил систему прозрачности при регистрации собственности; улучшил законодательство для облегчения доступа к кредитам, в том числе создал частное Кредитное бюро; упростил систему оплаты налогов за счет электронных новшеств в этой системе; стал применять практику «зеленого коридора» и оптимизировал электронные таможенные процедуры для устранения торговых барьеров.
По ряду индикаторов Азербайджан улучшил свое место в глобальном рейтинге: по индикатору "защита миноритарных акционеров" Азербайджан в рейтинге занимает 2-ое место (в прошлом году – 10-ое место), "регистрация прав собственности" - 17-ое место (21-ое место), "подключение к системе энергоснабжения" – 74-ое (102-ое), "оплата налогов" – 28-ое (35-ое место), "разрешение проблем неплатежеспособности" – 45-ое (47-ое), "получение разрешений на строительство" – 61-ое (161-ое), "получение кредитов" - - 22-ое(122-ое), "начала бизнеса" – 9-ое место (18-ое).
Лишь по индикаторам "исполнения контрактов" (40-ое место) и "международная торговля" (84-ое место) Азербайджан несколько ухудшил позиции (год назад Азербайджан занимал 38-ое и 83-ое место).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»