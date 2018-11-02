Сотрудники Google провели акции протеста по всему миру против сексуальных домогательств

Сотрудники Google в четверг провели акции протеста под лозунгом "За настоящие перемены". По данным организаторов, участие приняли тысячи человек из 60% офисов компании по всему миру.
Организаторы акции опубликовали открытое письмо, в котором обвинили руководство Google в недостаточно энергичном противодействии сексуальным домогательствам. Они потребовали изменить действующие в компании правила.
В штаб-квартире Google в калифорнийском Маунтин-Вью на специальной акции собрались тысячи сотрудников. Протесты также прошли в офисах Google в Нью-Йорке, Дублине, Лондоне, Цюрихе, Берлине и Сингапуре. В каждом случае акция протеста начиналась в 11:10 по местному времени.
"К сожалению, отсутствием действенных мер руководство показало, что наша безопасность не является приоритетом", - заявили участники мероприятий.
Они также призвали к гендерному равенству в Google, подчеркнув, что лишь 30% сотрудников компании составляют женщины, а на руководящих должностях их еще меньше - 25%.
На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о многочисленных случаях сексуального шантажа и запугивания, а также о попытках руководства Google скрыть эти нарушения. В том числе NYT описывала историю топ-менеджера Энди Рубина, которого обвинили в домогательствах. Он покинул компанию в 2014 году, получив на выходе $90 млн. В Google отрицают, что подобные выплаты имели место.
Ранее глава Google Сундар Пичаи сообщил, что в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах компания уволила 48 сотрудников. В четверг в ответ на выступления сотрудников он сказал: "Такие моменты показывают, что мы не всегда всё делаем правильно, поэтому мы решительно настроены изменить ситуацию к лучшему".
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