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ТЭК 02.11.2018 12:53

Украина за 10 месяцев сократила транзит газа на 6,9%

Украина в январе-октябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 6,9% (на 5 млрд 305,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 72 млрд 64,8 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 69 млрд 838,9 млн куб. м (-7,3% к январю-октябрю-2017), Молдавию - 2 млрд 225,9 млн куб. м (+8,2%).

По итогам октября-2018 транзит газа снизился на 5,7% (на 397,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 6 млрд 616,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 407,2 млн куб. м (-5,4% к октябрю-2017), Молдавию - 208,9 млн куб. м (-13,5%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдавию - 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]