Республиканская партия Грузии поддержала кандидата в президенты Вашадзе

Оппозиционная в Грузии Республиканская партия решила поддержать во втором туре президентских выборов кандидата бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.
"Мы решили поддержать во втором туре выборов кандидата в президенты Григола Вашадзе. Он обязательно станет президентом. Наша партия поможет ему одержать победу своими организационными и интеллектуальными возможностями", - заявил журналистам после встречи в предвыборном штабе Г.Вашадзе один из основателей Республиканской партии Леван Бердзенишвили.
Л.Бердзенишвили в 2007 году был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России, позднее из-за отсутствия доказательств освобожден из заключения.
Республиканская партия в 2011 году вошла в коалицию с ныне правящей партией "Грузинская мечта", выступив против властей, возглавляемых экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Один из лидеров Республиканской партии в 2013 году Давид Усупашвили стал председателем парламента Грузии, а его супруга Тинатин Хидашели министром обороны. В 2016 году они заявили о выходе из партии из-за разногласий с другими ее лидерами.
В ходе первого тура президентских выборов 28 октября в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", получила 38,6% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Г.Вашадзе - 37,7% голосов. Ожидается, что второй тур выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.
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