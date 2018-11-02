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Регион 02.11.2018 13:16

Республиканская партия Грузии поддержала кандидата в президенты Вашадзе

Оппозиционная в Грузии Республиканская партия решила поддержать во втором туре президентских выборов кандидата бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григола Вашадзе.

"Мы решили поддержать во втором туре выборов кандидата в президенты Григола Вашадзе. Он обязательно станет президентом. Наша партия поможет ему одержать победу своими организационными и интеллектуальными возможностями", - заявил журналистам после встречи в предвыборном штабе Г.Вашадзе один из основателей Республиканской партии Леван Бердзенишвили.

Л.Бердзенишвили в 2007 году был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России, позднее из-за отсутствия доказательств освобожден из заключения.

Республиканская партия в 2011 году вошла в коалицию с ныне правящей партией "Грузинская мечта", выступив против властей, возглавляемых экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Один из лидеров Республиканской партии в 2013 году Давид Усупашвили стал председателем парламента Грузии, а его супруга Тинатин Хидашели министром обороны. В 2016 году они заявили о выходе из партии из-за разногласий с другими ее лидерами.

В ходе первого тура президентских выборов 28 октября в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", получила 38,6% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Г.Вашадзе - 37,7% голосов. Ожидается, что второй тур выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ВАШАДЗЕ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]