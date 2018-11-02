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Финансы 02.11.2018 13:22

Узбекистан предлагает провести банковский форум СНГ в 2019г в Ташкенте

Узбекистан выступил с инициативой провести в марте 2019 года у себя финансово-банковский форум стран СНГ, сообщил в пятницу в Астане председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"Сегодня было несколько предложений высказано главой делегации, председателем правительства Узбекистана (Абдуллой Ариповым - ИФ) о том, чтобы провести форум регионов СНГ в Узбекистане. В следующем году они предлагают в конце марта провести финансово-банковский форум СНГ в Ташкенте. Если мне память не изменяет, 28-29 марта глава делегации Узбекистана пригласил своих коллег поучаствовать в этом форуме", - сказал С.Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства СНГ в расширенном формате в казахстанской столице.

"Не могу также не сказать о заявке, которую сегодня подтвердил в очередной раз Узбекистан, который настроен на то, чтобы в 2020 году впервые за все время существования СНГ принять председательство в содружестве. Наши узбекские коллеги ответственно готовятся к своему председательству и уже сейчас высказывают различные инициативы", - заявил С.Лебедев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ФОРУМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]