Узбекистан предлагает провести банковский форум СНГ в 2019г в Ташкенте

Узбекистан выступил с инициативой провести в марте 2019 года у себя финансово-банковский форум стран СНГ, сообщил в пятницу в Астане председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.
"Сегодня было несколько предложений высказано главой делегации, председателем правительства Узбекистана (Абдуллой Ариповым - ИФ) о том, чтобы провести форум регионов СНГ в Узбекистане. В следующем году они предлагают в конце марта провести финансово-банковский форум СНГ в Ташкенте. Если мне память не изменяет, 28-29 марта глава делегации Узбекистана пригласил своих коллег поучаствовать в этом форуме", - сказал С.Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства СНГ в расширенном формате в казахстанской столице.
"Не могу также не сказать о заявке, которую сегодня подтвердил в очередной раз Узбекистан, который настроен на то, чтобы в 2020 году впервые за все время существования СНГ принять председательство в содружестве. Наши узбекские коллеги ответственно готовятся к своему председательству и уже сейчас высказывают различные инициативы", - заявил С.Лебедев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»