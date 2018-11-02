Узбекистан предлагает провести банковский форум СНГ в 2019г в Ташкенте

Узбекистан выступил с инициативой провести в марте 2019 года у себя финансово-банковский форум стран СНГ, сообщил в пятницу в Астане председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"Сегодня было несколько предложений высказано главой делегации, председателем правительства Узбекистана (Абдуллой Ариповым - ИФ) о том, чтобы провести форум регионов СНГ в Узбекистане. В следующем году они предлагают в конце марта провести финансово-банковский форум СНГ в Ташкенте. Если мне память не изменяет, 28-29 марта глава делегации Узбекистана пригласил своих коллег поучаствовать в этом форуме", - сказал С.Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства СНГ в расширенном формате в казахстанской столице.

"Не могу также не сказать о заявке, которую сегодня подтвердил в очередной раз Узбекистан, который настроен на то, чтобы в 2020 году впервые за все время существования СНГ принять председательство в содружестве. Наши узбекские коллеги ответственно готовятся к своему председательству и уже сейчас высказывают различные инициативы", - заявил С.Лебедев.