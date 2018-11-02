Наземная станция ГЛОНАСС будет размещена на Кубе - Путин

Россия готовится разместить на Кубе наземную станцию системы ГЛОНАСС, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.
"Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.
Он добавил, что Россия предлагает Кубе помощь в строительстве транспортной инфраструктуры. "Сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток - вдвое", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»