Наземная станция ГЛОНАСС будет размещена на Кубе - Путин

Россия готовится разместить на Кубе наземную станцию системы ГЛОНАСС, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Он добавил, что Россия предлагает Кубе помощь в строительстве транспортной инфраструктуры. "Сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток - вдвое", - сказал В.Путин.