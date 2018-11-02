Путин после переговоров с лидером Кубы заявил о недопустимости односторонних санкций

Использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела недопустимы, Москва и Гавана выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела", - сказал В.Путин по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Глава государства подчеркнул, что при обсуждении глобальной безопасности и региональной повестки дня в ходе переговоров "было констатировано совпадение позиций двух стран по большинству актуальных вопросов, подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшей тесной координации совместных шагов на мировой арене".

По словам В.Путина, в ходе переговоров была достигнута договоренность "углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, с незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными вызовами и угрозами".