Путин после переговоров с лидером Кубы заявил о недопустимости односторонних санкций

Использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела недопустимы, Москва и Гавана выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела", - сказал В.Путин по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Глава государства подчеркнул, что при обсуждении глобальной безопасности и региональной повестки дня в ходе переговоров "было констатировано совпадение позиций двух стран по большинству актуальных вопросов, подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшей тесной координации совместных шагов на мировой арене".
По словам В.Путина, в ходе переговоров была достигнута договоренность "углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, с незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными вызовами и угрозами".
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