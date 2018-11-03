Азербайджан и Евросоюз провели диалог по безопасности

Диалог по безопасности между Европейским Союзом и Азербайджаном состоялся в Баку, сообщает в субботу пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В ходе мероприятия было отмечено, что новое соглашение о партнерстве, переговоры по подписанию которого ведутся в настоящее время, создаст благоприятные возможности для развития всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом», - сказано в сообщении.

В рамках диалога состоялся обмен мнениями по стоящим в повестке дня региональным и международным вопросам, в том числе связанным с борьбой с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и контрабандой, киберпреступностью и другими угрозами безопасности.

Был отмечен вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Евросоюза.

«Стороны отметили приверженность обязательствам по суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ друг друга», - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Возглавляемая заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Жан-Кристофом Бельяром делегация ЕС была проинформирована о ходе переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Было подчеркнуто, что обеспечение продолжительного мира и развития в регионе возможно только в случае освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.

«Стороны пришли к соглашению о продолжении диалога по безопасности в следующем году, подчеркнув, что он служит выведению отношений на качественно новый уровень», - подчеркивается в сообщении.

Ж.-К.Бельяр в ходе визита в Баку провел встречи с замминистра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым и другими официальными лицами.

Р.Бабаев