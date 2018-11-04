Франция надеется на создание Конституционного комитета в Сирии до конца 2018 года - посол

Во Франции рассчитывают, что Конституционный комитет в Сирии будет создан до конца 2018 года, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" посол Франции в России Сильви Берманн во время своего визита в Красноярск.

"Президент Макрон высказывал пожелания, чтобы было сближение между астанинской группой и так называемой "малой группой" (США, Великобритания, Германия, США, Франция, Египет, Иордания и Саудовская Аравия - ИФ), которая была создана в Париже, именно с тем, чтобы разработать решение по Сирии", - сказала она.

"Мы надеемся, что до конца этого года будет создан Конституционный комитет, о котором мы уже говорили", - отметила посол.

Вместе с тем, заявила С.Берманн, "президент Французской Республики и другие члены встречи в Стамбуле обратились к президенту России Владимиру Путину, для того, чтобы он оказал давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы попытаться разработать решение, которое затем будет поддержано ООН".

Конституционный комитет для Сирии должен быть создан при посредничестве ООН в лице спецпосланника генсека ООН по Сирии. В него должно войти не более 50 кандидатов из трёх списков, предоставленных правительством Сирии, представителями оппозиции и третий список от представителей гражданского общества. Формирование комитета затягивается, а тем временем спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура объявил о своей отставке и намерен покинуть пост в конце ноября. Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил новым спецпосланником Гейра Педерсена.