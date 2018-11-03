Авария на газопроводе произошла в Рязанской области

Прорыв магистрального газопровода произошел около 18:00 мск в районе села Унгор Путятинского района Рязанской области, сообщает областное управление МЧС в субботу.

Угрозы населенным пунктам нет, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, на место происшествия выехали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

По данным Минэнерго, разрыв с последующим горением на 1 857-м км газопровода "Средняя Азия - Центр III" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Москва") диаметром 1 200 мм произошел в 18:00.

Газопровод перекрыт на участке 1 816 - 1 865 км, происходит выгорание газа.

"Транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено", - говорится в сообщении.

Осуществляется подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ.

На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава, из них от МЧС России две единицы техники, четыре человека личного состава.

Таким образом, с начала 2018 года на объектах Единой системы газоснабжения зафиксировано уже 8 аварий: на МГ "Ямбург-Тула-1" (2 марта), "Петровск-Новопсков" (3 марта), "Игрим-Серов-Нижний Тагил" (9 мая), "Ухта-Торжок" (28 августа), на отводе к Железногорску (4 сентября) и отводе к ГРС Козельск, Сосенский, Сухиничи (23 сентября), "Горький-Центр", Владимирская область (24 октября), "САЦ-III" , Рязанская область (3 ноября).

Экологический отчет "Газпрома" за 2017 год называет три аварии с экологическими посредствами на объектах магистральноготранспорта газа ("Газпром трансгаз Москва" 20 октября, "Газпром трансгаз Ухта" 31 марта и "Газпром трансгаз Югорск" 26 июля). Однако анализ новостных сообщений за 2017 год указывает еще на одну аварию с возгоранием - 23 августа на МГ "Ямбург-Тула-1" ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

ООО "Газпром трансгаз Москва" - дочернее зависимое общество ПАО "Газпром" (100 %). Прежнее название - ООО "Мострансгаз". Создано в 1946 году. Головной офис расположен в п. Газопровод (Московская область, ЦФО).

Основные виды деятельности: эксплуатация, ремонт и строительство линейной части, объектов и сооружений газотранспортной системы; развитие и эксплуатация газотранспортных систем; проектирование, строительство и реконструкция газопроводов, других объектов, обеспечивающих газоснабжение; транспортировка газа по магистральным газопроводам (МГ).

Регионы деятельности - Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, г. Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область (ЦФО).

В состав компании входят 27 филиалов, в том числе 17 газотранспортных филиалов линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), 7 сервисных филиалов, 3 оздоровительных учреждения.