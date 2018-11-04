Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit - Блэр

Депутатам британского парламента следует отклонить любой вариант сделки по Brexit, так как в любом случае это соглашение будет плохим для страны, завил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Мы приближаемся к ключевому моменту Brexit. Все (в парламенте - ИФ) окажутся под сильным давлением для того, чтобы согласиться на "разумную сделку". Им следует сопротивляться, так как "разумной сделки" не существует", - приводит его слова газета "Гардиан".

По мнению Т.Блэра переговорщики по Brexit избегают решения наиболее важных спорных вопросов. "Все имеющиеся у нас варианты - плохие. Членам парламента следует отвергнуть их и дать народу последнее слово в этом вопросе", - считает он.

Т.Блэр назвал сумасшествием согласованный по инициативе премьера страны Терезы Мэй плана "Чекерс" по выходу из ЕС.

"Депутатам следует проголосовать против сделки и заявить избирателям: "Мы честно не можем согласиться на такое, но за вами - последнее слово", - добавил политик.

Он считает, что если не пойти этим путем, в дальнейшем избиратели не простят политиков, не давших им высказаться по такой важной проблеме.

"Гардиан" отмечает, что высказывания Т.Блэра прозвучали на фоне сообщений о том, что ЕС и Лондон в ближайшие недели могут завершить согласование условий Brexit, а голосование в парламенте может состояться еще до Рождества.