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Дальнее зарубежье 04.11.2018 13:38

Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit - Блэр

Депутатам британского парламента следует отклонить любой вариант сделки по Brexit, так как в любом случае это соглашение будет плохим для страны, завил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Мы приближаемся к ключевому моменту Brexit. Все (в парламенте - ИФ) окажутся под сильным давлением для того, чтобы согласиться на "разумную сделку". Им следует сопротивляться, так как "разумной сделки" не существует", - приводит его слова газета "Гардиан".

По мнению Т.Блэра переговорщики по Brexit избегают решения наиболее важных спорных вопросов. "Все имеющиеся у нас варианты - плохие. Членам парламента следует отвергнуть их и дать народу последнее слово в этом вопросе", - считает он.

Т.Блэр назвал сумасшествием согласованный по инициативе премьера страны Терезы Мэй плана "Чекерс" по выходу из ЕС.

"Депутатам следует проголосовать против сделки и заявить избирателям: "Мы честно не можем согласиться на такое, но за вами - последнее слово", - добавил политик.

Он считает, что если не пойти этим путем, в дальнейшем избиратели не простят политиков, не давших им высказаться по такой важной проблеме.

"Гардиан" отмечает, что высказывания Т.Блэра прозвучали на фоне сообщений о том, что ЕС и Лондон в ближайшие недели могут завершить согласование условий Brexit, а голосование в парламенте может состояться еще до Рождества.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]