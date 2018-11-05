Участники российско-казахстанского форума намерены подписать около 30 документов - МИД Казахстана

Около 30 документов планируется подписать в рамках XV форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и РФ 9 ноября в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, темой форума станут "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".
"В рамках форума планируется проведение заседания казахстанско-российского делового совета, казахстанско-российской туристской выставки, пленарного заседания, а также подписание порядка 30 документов межправительственного, межрегионального и коммерческого характера", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане в понедельник.
По словам А. Смадиярова, цель форума заключается в расширении казахстанско-российского взаимодействия в туристической сфере, в том числе "за счет углубления кооперационных связей между деловыми кругами и государственными структурами двух стран, обмена передовым опытом в развитии и продвижении различных видов туризма, стимулирование притока взаимных инвестиций в туристическую индустрию".
"В целом XV форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России позволит придать импульс развитию качественно новых взаимосвязей в туристической сфере, а также послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру торгово-экономических отношений между Россией и Казахстаном", - сказал представитель внешнеполитического ведомства республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»