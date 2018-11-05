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Карабахский конфликт 05.11.2018 16:13

Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник Карабахский коневодческий комплекс ООО «Карабахское коневодческое хозяйство» при НИИ животноводства Министерства сельского хозяйства, сообщает сайт главы государства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и директор Карабахского коневодческого комплекса Маариф Гусейнов информировали президента о развитии коневодства в стране и созданных в комплексе условиях.

На строительство комплекса из госбюджета было выделено 2 млн манатов, его площадь составляет 35,5 га.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОНЕВОДСТВО, КОМПЛЕКС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]