Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник Карабахский коневодческий комплекс ООО «Карабахское коневодческое хозяйство» при НИИ животноводства Министерства сельского хозяйства, сообщает сайт главы государства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и директор Карабахского коневодческого комплекса Маариф Гусейнов информировали президента о развитии коневодства в стране и созданных в комплексе условиях.

На строительство комплекса из госбюджета было выделено 2 млн манатов, его площадь составляет 35,5 га.

Р.Бабаев