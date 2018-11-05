Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник Карабахский коневодческий комплекс ООО «Карабахское коневодческое хозяйство» при НИИ животноводства Министерства сельского хозяйства, сообщает сайт главы государства.
Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и директор Карабахского коневодческого комплекса Маариф Гусейнов информировали президента о развитии коневодства в стране и созданных в комплексе условиях.
На строительство комплекса из госбюджета было выделено 2 млн манатов, его площадь составляет 35,5 га.
Р.Бабаев
США ведут переговоры с рядом стран, добиваясь отказа от импорта ими иранской нефти - Помпео
ABA начнет работу по расширению цифровых платежей в Азербайджане
Премьер Болгарии в начале 2019 года обсудит в Баку вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
В Еврокомиссии пока не комментируют санкции США по Ирану
Глава Минфина США пригрозил Ирану изоляцией
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Специальные предложения для корпоративных клиентов от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»