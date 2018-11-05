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Финансы 05.11.2018 17:33

ABA начнет работу по расширению цифровых платежей в Азербайджане

Ассоциация банков Азербайджана (АBA) учредила рабочую группу для обсуждения вопросов расширения цифровых платежей в стране, говорится в сообщении Ассоциации.

Меры, необходимые для расширения цифровых платежей, текущая ситуация в этой сфере, предложения и заключения членов Ассоциации, обсуждались на президиуме ABA.

«В ходе заседания была учреждена рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с Государственной программой по расширению в Азербайджане цифровых платежей в 2018-2020 годах. В состав группы вошли представители 7 банков - «Kapital Bank», «Rabitəbank», Международный банк Азербайджана, «Unibank», «Bank Respublika», «Yapı Kredi Bank», и «PASHA Bank»», - отмечается в информации.

Также в рамках заседания были обсуждены вопросы проведения 15-16 ноября III Международного банковского форума и ежегодного мероприятия «Банковские награды 2018».

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 29 банков, три небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, ПЛАТЕЖИ, ЦИФРОВЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]