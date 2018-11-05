ABA начнет работу по расширению цифровых платежей в Азербайджане

Ассоциация банков Азербайджана (АBA) учредила рабочую группу для обсуждения вопросов расширения цифровых платежей в стране, говорится в сообщении Ассоциации.
Меры, необходимые для расширения цифровых платежей, текущая ситуация в этой сфере, предложения и заключения членов Ассоциации, обсуждались на президиуме ABA.
«В ходе заседания была учреждена рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с Государственной программой по расширению в Азербайджане цифровых платежей в 2018-2020 годах. В состав группы вошли представители 7 банков - «Kapital Bank», «Rabitəbank», Международный банк Азербайджана, «Unibank», «Bank Respublika», «Yapı Kredi Bank», и «PASHA Bank»», - отмечается в информации.
Также в рамках заседания были обсуждены вопросы проведения 15-16 ноября III Международного банковского форума и ежегодного мероприятия «Банковские награды 2018».
АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 29 банков, три небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.
А.Мамедов
Президент Азербайджана открыл Карабахский коневодческий комплекс в Агдамском районе
Анкара выступает за мирное урегулирование конфликтов в регионе, включая карабахский – глава МИД Турциии
Палестина и Азербайджан создадут совместный министерский комитет для расширения сотрудничества – посол в Баку
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Агдамском районе
Штрафы за парковку и стоянку можно теперь оплатить и через HOP
Азерсу в 2019 году займется новыми проектами на Абшероне - глава общества
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
В Еврокомиссии пока не комментируют санкции США по Ирану
Глава Минфина США пригрозил Ирану изоляцией
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Специальные предложения для корпоративных клиентов от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»