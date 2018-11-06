AccessBank запускает стипендиальную программу для студентов!

10 студентов, выбранных по этой Программе, в течение следующего семестра будут ежемесячно получать стипендию в сумме 100 манатов. Кроме того, эти студенты получат возможность проходить практику в банке и принимать участие в различных тренингах и корпоративных мероприятиях банка. Конкурс проводится среди студентов, получающим образование по экономическим специальностям на 3-4 курсах очного отделения бакалавра всех высших учебных заведений Азербайджанской Республики за 2018-2019 учебный год.
Отборочный тур состоит из четырех этапов.
Первый отборочный этап
Студентам, соответствующим вышеуказанным требованиям, необходимо заполнить электронную форму заявки для участия в программе. Заявки принимаются до 18 ноября (включительно).
Второй отборочный этап
На втором этапе будут проверены логические и математические знания студентов, которые прошли отбор на основании оценки электронных заявок. За 60 минут студенты должны письменно ответить на 40 тестов. Проходной балл для следующего этапа будет установлен со стороны AccessBank-а после оценки результатов всех претендентов.
Третий отборочный этап
Третий этап будет состоять из написания эссе на английском языке на различные темы. После оценки этих эссе студенты, чьи работы наиболее соответствуют выбранной теме, перейдут на последний этап.
Четвёртый отборочный этап
Последний этап конкурса будет состоять из персональных интервью, которые будет проводить специальная команда сотрудников AccessBank-а. Во время интервью претендентам будут заданы вопросы для выявления их академических знаний, мировоззрения, мотивации участия в этом конкурсе и т.д. Вопросы для претендентов могут быть различными.
Информация о каждом отборочном этапе и новостях будет отправлена на личные электронные адреса претендентов, а также размещена на сайте Банка и официальных страницах Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»