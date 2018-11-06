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СНГ 06.11.2018 16:15

Додон не поддержал ограничение вещания российских телеканалов в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать закон об аудиовизуальных услугах, сохраняющий ограничения на вещание российских телеканалов, документ возвращен на рассмотрение парламента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

В частности, И.Додон указывает на то, что новый Кодекс вводит цензуру на телеканалах, нарушает принципы плюрализма мнений в СМИ, посягает на свободу мнения и самовыражения.

"Предусмотренный в Кодексе запрет на ретрансляцию программ, произведенных в странах, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном вещании, ограничивает право потребителей на доступ к информации и создает монополию на рынке аудиовизуальных услуг. Предлагаемые в документе нововведения приведут к цензуре и ограничат телезрителей и радиослушателей в доступе к информации, повлекут за собой закрытие многих СМИ и фактическое прекращение вещания программ на русском языке", - подчеркнул президент.

Он также указал на нарушение прав граждан на информацию и объективное освещение в СМИ происходящих событий, нарушения Конвенции о трансграничном телевидении и других законодательных актов.

Новый Кодекс принят 26 июля, а 18 октября парламент внес в закон некоторые поправки, приняв его в третьем чтении.

Согласно новому закону, в зависимости от типа, к которому относится вещатель, устанавливается обязательная доля контента молдавского производства. Например, государственный телеканал "Moldova 1" должен транслировать не менее 10 часов отечественного контента в день, частные телеканалы с национальным покрытием - восемь часов, а с региональным - шесть. Местные частные телеканалы должны производить не менее двух часов собственного контента в день.

Новый Кодекс сохраняет ограничения, внесенные парламентом в декабре прошлого года, и предусматривающие запрет на вещание российских информационных, информационно-аналитических и военных программ.

И.Додон отказался утвердить закон, который был повторно принят парламентом. Закон промульгировал председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право. Закон вступил в силу с 12 февраля.

После вступления в силу закона, к телеканалам стали принять санкции за нарушение закона о запрете "российской пропаганды". Телеканал "РТР-Молдова" был оштрафован на сумму в 50 тыс. леев (около трех тысяч долларов) за трансляцию нескольких информационных сюжетов телеканала "Россия". А телеканал Prime был оштрафован на 70 тысяч леев (около 4 тысяч долларов) за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина в Совете Федерации.

Это - самые крупные штрафы, когда-либо применявшийся к телеканалам в Молдавии. Ранее, штрафные санкции за любые нарушения составляли 200-300 долларов. Они были повышены в десятки раз, одновременно со вступлением в силу закона о борьбе с "российской пропагандой".

Согласно законодательству, парламент должен повторно рассмотреть закон, отклоненный президентом. В случае его принятия, глава государства обязан утвердить документ. Если президент откажется это сделать, то он вновь будет временно отстранен от должности, а Указы о промульгации подпишет спикер парламента. За последний год президента уже четыре раза отстраняли от должности с целью промульгации отклоненных им законов или назначения министров, кандидатуры которых отказался утверждать президент.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]