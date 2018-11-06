В Баку опровергли наличие оперативной связи между оборонными ведомствами Азербайджана и Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло наличие контактов и связи с оборонным ведомством Армении.

«Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Армении не существует», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана, комментируя заявление врио министра обороны Армении Давида Тонояна.

«Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта. Однако это лицо не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде