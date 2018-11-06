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Карабахский конфликт 06.11.2018 17:21

В Баку опровергли наличие оперативной связи между оборонными ведомствами Азербайджана и Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло наличие контактов и связи с оборонным ведомством Армении.

«Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Армении не существует», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана, комментируя заявление врио министра обороны Армении Давида Тонояна.

«Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта. Однако это лицо не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, СВЯЗЬ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]