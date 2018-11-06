В Баку опровергли наличие оперативной связи между оборонными ведомствами Азербайджана и Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло наличие контактов и связи с оборонным ведомством Армении.
«Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Армении не существует», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны Азербайджана, комментируя заявление врио министра обороны Армении Давида Тонояна.
«Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта. Однако это лицо не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ф.Исазаде
AZAL и KPMG обсуждают сотрудничество в сфере риск-менеджмента и оценки капитализации предприятий
Клепач ожидает снижения курса рубля в 2019г
Программа занятости охватит в 2019 году дополнительно 7-8 тыс. малых хозяйств – министр труда
В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда
Банки в Азербайджане не хотят рисковать и выдавать кредиты на образование – глава Минфина
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Президент Алиев открыл в прифронтовой зоне ряд социальных и промышленных объектов
Перезагрузка может потребоваться всем трем компьютерам управления российским сегментом МКС
Дипломаты России и Ирана обсудили ситуацию с санкциями США
Испания не принимает ультиматум США в отношении Ирана - глава МИД
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
Стартап, созданный при поддержке Bakcell, поможет найти курсы и тренинги
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий для «Cisco IronPort»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»