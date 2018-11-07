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Дальнее зарубежье 07.11.2018 11:01

В Польше и странах Балтии начинаются учения НАТО

В Польше в среду начинается первый этап масштабных военных учений НАТО под кодовым названием Anakonda-2018, сообщает агентство Baltic News Servicе.

Основная фаза учений состоит из двух этапов: 7-16 ноября - военные учения, 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения.

В них примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, БАЛТИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]