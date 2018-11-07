В Польше и странах Балтии начинаются учения НАТО

В Польше в среду начинается первый этап масштабных военных учений НАТО под кодовым названием Anakonda-2018, сообщает агентство Baltic News Servicе.

Основная фаза учений состоит из двух этапов: 7-16 ноября - военные учения, 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения.

В них примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.