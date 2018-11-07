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Дальнее зарубежье 07.11.2018 11:27

Аэропорт Хитроу работает с перебоями из-за проблем с освещением ВПП

Отправление самолетов из лондонского аэропорта Хитроу в среду задерживается из-за проблем с освещением взлетно-посадочных полос, передает CNBC.

Рейсы в Хитроу из Нью-Йорка, Сиэтла, Бостона и ряда других городов также задержаны.

"Наши инженеры уже работают над выяснением технической причины сбоя системы освещения ВПП", - сообщили CNBC в администрации аэропорта.

По данным агентства Bloomberg, сбой пока затронул рейсы British Airways. Вместе с тем оператор Хитроу рекомендовал пассажирам уточнять статус рейса, прежде чем выезжать в аэропорт.

"Поскольку Хитроу загружен почти на 100%, в расписании нет места для ряда задержанных рейсов. В результате некоторые из них, возможно, придется отменить, пересадив пассажиров на другие рейсы", - говорится в сообщении аэропорта.

Хитроу - крупнейший и самый загруженный аэропорт Европы. В прошлом году он обслужил рекордное количество пассажиров - 78 млн, что на 3,1% выше показателя 2016 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ХИТРОУ, ЗАДЕРЖКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]