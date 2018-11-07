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АПК 07.11.2018 12:30

Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в АПК и продбезопасности - министр экономики Азербайджана

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Азербайджан, наряду с сотрудничеством с Китаем в транспортно-транзитной сфере, заинтересован также в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В настоящее время китайские компании успешно сотрудничают в создании материально-технической базы хлопководства и шелководства в Азербайджане»,- заявил Ш.Мустафаев на форуме ««Экологическое сельское хозяйство и продовольственная безопасность «Один пояс - один путь» в Шанхае.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию сельского хозяйства. «За последние 15 лет производство продукции в сфере АПК увеличилось в 1,7 раза, а за 9 месяцев текущего года рост производства сельхозпродукции составил 4,3%. На долю экспорта продукции АПК в общем объеме ненефтяного экспорта приходится более 47%», - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Министр также сообщил, что в результате стимулирующих мер, экспорт продукции АПК по итогам 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года вырос на 13%.

Отметим, что делегация, возглавляемая Ш.Мустафаевым, в настоящее время находится с деловым визитом в Китае. Целью визита является участие в I-ой Международной выставке импорта Китая (CIIE) в Шанхае.

Азербайджан на выставке будет представлен единым стендом. В рамках выставки, которая продлится до 10 ноября, будут организованы встречи представителей азербайджанских компаний и дистрибьюторов, занимающихся реализацией пищевых продуктов в Китае.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АПК, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]