Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в АПК и продбезопасности - министр экономики Азербайджана

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Азербайджан, наряду с сотрудничеством с Китаем в транспортно-транзитной сфере, заинтересован также в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В настоящее время китайские компании успешно сотрудничают в создании материально-технической базы хлопководства и шелководства в Азербайджане»,- заявил Ш.Мустафаев на форуме ««Экологическое сельское хозяйство и продовольственная безопасность «Один пояс - один путь» в Шанхае.
Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию сельского хозяйства. «За последние 15 лет производство продукции в сфере АПК увеличилось в 1,7 раза, а за 9 месяцев текущего года рост производства сельхозпродукции составил 4,3%. На долю экспорта продукции АПК в общем объеме ненефтяного экспорта приходится более 47%», - подчеркнул Ш.Мустафаев.
Министр также сообщил, что в результате стимулирующих мер, экспорт продукции АПК по итогам 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года вырос на 13%.
Отметим, что делегация, возглавляемая Ш.Мустафаевым, в настоящее время находится с деловым визитом в Китае. Целью визита является участие в I-ой Международной выставке импорта Китая (CIIE) в Шанхае.
Азербайджан на выставке будет представлен единым стендом. В рамках выставки, которая продлится до 10 ноября, будут организованы встречи представителей азербайджанских компаний и дистрибьюторов, занимающихся реализацией пищевых продуктов в Китае.
Б.Рустамбеков
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