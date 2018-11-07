Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября в Казахстане

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 8 ноября, посетит с рабочим визитом Казахстан.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, запланирована его встреча с представителями армянской общины.

Как сообщалось, на сессии СКБ ОДКБ будет обсуждаться вопрос нового генерального секретаря ОДКБ.

Ранее в среду сообщалось, что Н.Пашинян подтвердил, что на должность генерального секретаря ОДКБ республика предложит кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна.

"О кандидатуре В.Арутюняна говорил и.о. премьера Армении Н.Пашинян на закрытой встрече с руководителями СМИ 6 ноября", - сообщили армянские СМИ.