Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября в Казахстане

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 8 ноября, посетит с рабочим визитом Казахстан.
Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Кроме того, запланирована его встреча с представителями армянской общины.
Как сообщалось, на сессии СКБ ОДКБ будет обсуждаться вопрос нового генерального секретаря ОДКБ.
Ранее в среду сообщалось, что Н.Пашинян подтвердил, что на должность генерального секретаря ОДКБ республика предложит кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна.
"О кандидатуре В.Арутюняна говорил и.о. премьера Армении Н.Пашинян на закрытой встрече с руководителями СМИ 6 ноября", - сообщили армянские СМИ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»