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Регион 07.11.2018 14:43

Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября в Казахстане

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 8 ноября, посетит с рабочим визитом Казахстан.

Как сообщает пресс-служба правительства, Н.Пашинян примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, запланирована его встреча с представителями армянской общины.

Как сообщалось, на сессии СКБ ОДКБ будет обсуждаться вопрос нового генерального секретаря ОДКБ.

Ранее в среду сообщалось, что Н.Пашинян подтвердил, что на должность генерального секретаря ОДКБ республика предложит кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна.

"О кандидатуре В.Арутюняна говорил и.о. премьера Армении Н.Пашинян на закрытой встрече с руководителями СМИ 6 ноября", - сообщили армянские СМИ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ПАШИНЯН, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]