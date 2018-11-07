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СНГ 07.11.2018 15:03

Порошенко подписал закон о передаче церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под одобренным Верховной Радой законопроектом "Об особенностях пользования Андреевской церковью национального заповедника "София Киевская", предусматривающим передачу церкви в пользование Вселенскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства).

Согласно сообщению на сайте украинского парламента, законопроект, внесенный главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный в Раде 18 октября, был возвращен с подписью президента 7 ноября.

Закон предусматривает, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

По мнению авторов закона, передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению признания Константинополем поместной православной церкви Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЦЕРКОВЬ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]