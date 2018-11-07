Порошенко подписал закон о передаче церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под одобренным Верховной Радой законопроектом "Об особенностях пользования Андреевской церковью национального заповедника "София Киевская", предусматривающим передачу церкви в пользование Вселенскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства).

Согласно сообщению на сайте украинского парламента, законопроект, внесенный главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный в Раде 18 октября, был возвращен с подписью президента 7 ноября.

Закон предусматривает, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

По мнению авторов закона, передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению признания Константинополем поместной православной церкви Украины.