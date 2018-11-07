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СНГ 07.11.2018 16:22

Назарбаев поручил Минэнерго Казахстана снизить тарифы на электроэнергию для населения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым снизить стоимость электроэнергии для казахстанцев.

"Поручаю министру энергетики до конца года решить, наконец, вопрос со снижением стоимости электроэнергии", - сказал Н.Назарбаев в ходе заседания Совбеза страны, обращаясь к министру энергетики Казахстана.

Слова главы государства приводит госагентство "Казинформ".

Министр в свою очередь предположил, что "на системообразующих предприятиях будет снижение".

"Для населения в целом, для простых граждан. Все правительство здесь, вместе работайте", - сказал президент.

"Я обращаюсь ко всем - государственным и негосударственным - владельцам энергопроизводящих компаний. Население должно знать, куда и на какие цели расходуются их деньги, за что платят граждане. Перестройте работу, почувствуйте социальную ответственность, будьте открытыми и заслужите доверие людей. Это относится ко всем нашим крупным компаниям", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент также поручил премьеру страны Бакытжану Сагинтаеву разобраться с деятельностью антимонопольного комитета при министерстве национальной экономики.

"Я еще раз подтверждаю, что уполномоченные органы, которые обязаны этим заниматься, бездействуют и попустительствуют творящемуся безобразию в сфере тарифообразования. Никто не следит. Прежде всего, этим вопросом плохо занимается министерство национальной экономики, его "антимонопольщики" не справляются", - отметил глава государства.

По словам президента, антимонопольное ведомство всегда должно проявлять принципиальность, стоять на страже прав потребителей. "Премьер-министру поручаю разобраться с деятельностью антимонопольного комитета. Дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств", - поручил Н.Назарбаев.

Как сообщал ранее в среду глава государства, проверка Генпрокуратурой реализации программы "Тариф взамен на инвестиции" выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компаний на сумму 14 млрд тенге. Выявлен также незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 млрд тенге.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАРИФЫ, СНИЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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