Азербайджанская армия на следующей неделе начнет командно-штабные военные игры

Азербайджанская армия c 12 ноября начнет командно-штабные военные игры (КШВИ) в рамках оперативной подготовки войск.

«Основной целью КШВИ, стартующих с 12 ноября, является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления в различных видах войсковых операций, проводимых в условиях реальной обстановки»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению оборонного ведомства, к военным играм предусматривается привлечение органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, видов, родов войск и специальных войск.

«В ходе КШВИ с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новейших, в том числе космических технологий, будут отработаны действия по непрерывному управлению войсками, взаимодействию, оперативной передачи данных и принятию незамедлительных решений в соответствии с ситуацией»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде