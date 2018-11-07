Азербайджанская армия на следующей неделе начнет командно-штабные военные игры

Азербайджанская армия c 12 ноября начнет командно-штабные военные игры (КШВИ) в рамках оперативной подготовки войск.
«Основной целью КШВИ, стартующих с 12 ноября, является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления в различных видах войсковых операций, проводимых в условиях реальной обстановки»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению оборонного ведомства, к военным играм предусматривается привлечение органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, видов, родов войск и специальных войск.
«В ходе КШВИ с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новейших, в том числе космических технологий, будут отработаны действия по непрерывному управлению войсками, взаимодействию, оперативной передачи данных и принятию незамедлительных решений в соответствии с ситуацией»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»