В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении около 50 субъектов бизнеса за нанесение вреда экологии почти на 5 млн манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам незаконной деятельности со стороны 48 субъектов предпринимательства на месторождениях известняка в Баку и Абшеронском районе, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

«Проведенный со стороны МЭПР мониторинг выявил факты незаконной эксплуатации со стороны 22 юридических и 26 физических лиц на месторождениях известняка в Абшеронском районе, а также Гарадагском, Сабаильском и Хазарском районах Баку, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.1 (Незаконное предпринимательство), 247 (Нарушение правил охраны окружающей среды при осуществлении работ) и 308.1 (Злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что 48 субъектов предпринимательства, действующих на каменных карьерах и известняковых месторождениях «Гюздек», «Гюльбахт», «Гарадаг-II», «Шахгая», «Карвансарай», «Тюркан-I», «Тюркан-II» и «Шахинбан», расположенных в Абшеронском районе и Гарадагском, Хазарском и Сабаильском районах Баку, нарушили требования закона об охране окружающей среды, в результате чего окружающей среде нанесен ущерб в 4,845 млн манатов.

В ходе следствия было также установлено, что 29 из вышеуказанных 48 субъектов предпринимательства действовали без соответствующей лицензии МЧС на ведение буровых работ.

Следственная группа оценила размер нанесенного окружающей среде ущерба со стороны руководителя кооператива «Гюнеш» Халеддина Ярыева в 337 тыс. манатов, физических лиц Аферина Бабаханова – в 132 тыс. манатов, Оруджа Алмазова – в 103 тыс. манатов, Лачина Газахова – в 100 тыс. манатов, Джалала Алиева – в 74 тыс. манатов, Эльшана Кязымова – в 64 тыс. манатов, Тапдыга Гасымова – в 44 тыс. манатов.

Указанные лица взяты решением суда под арест.

В настоящее время предпринимаются меры по выявлению всех виновных по указанным обвинениям лиц, погашения нанесенного окружающей среде ущерба и ликвидации его последствий.

Р.Бабаев