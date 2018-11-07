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Дальнее зарубежье 07.11.2018 17:45

Международная коалиция уничтожила 45 боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор - СМИ

Не менее 45 террористов "Исламского государства" убиты международной коалицией в боях против ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на информационные ресурсы, контактирующие с сирийской оппозицией.

СМИ уточняют, что данные появились после того, как альянс "Сирийских демократических сил" (СДС), состоящий в основном из курдов, приостановил наступление на ИГ у города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее альянс принял такое решение в связи с обстрелами курдских сил турецкими военными на севере Сирии.

C минувшего понедельника авиация международной коалиции уничтожила 28 террористов ИГ. Еще 17 боевиков были убиты в понедельник во время атаки на местную базу СДС.

В СДС в свою очередь отметили, что, несмотря на перерыв в наступлении, ополченцы будут обороняться.

СМИ напоминают, что СДС 10 сентября начали наступление на террористов ИГ, занявших позиции в районе Хаджина. Однако в октябре силы ИГ в условиях песчаных бурь провели ряд контратак и вновь захватили ранее освобожденную территорию.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ИГ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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