Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9478 RUR   0.0257 GBR   2.2319 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.21 Brent   72.13

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 14° 9 Ноя 16° 10 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 07.11.2018 20:48

Зеехофер, вероятно, откажется от поста председателя Христианско-социального союза - СМИ

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен покинуть пост председателя партии Христианско-социальный союз (ХСС), сообщает в среду немецкая газета "Цайт" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, на такой шаг Х.Зеехофера могло толкнуть недавнее решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не баллотироваться на должность главы "Христианско-демократического союза" (ХДС).

При этом Х.Зеехофер планирует сохранить за собой пост министра внутренних дел Германии.

В конце октября этого года А.Меркель заявила, что откажется от должности главы ХДС. По данным телеканала "Вельт", ее решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

Партия ХСС выступает с ХДС в коалиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОТКАЗ


Похожие новости


Меркель откажется от должности председателя партии ХДС - ТВ Меркель заявила о намерении вытеснить из парламента крайне правую партию "Альтернатива для Германии"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]