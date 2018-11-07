Зеехофер, вероятно, откажется от поста председателя Христианско-социального союза - СМИ

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен покинуть пост председателя партии Христианско-социальный союз (ХСС), сообщает в среду немецкая газета "Цайт" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, на такой шаг Х.Зеехофера могло толкнуть недавнее решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не баллотироваться на должность главы "Христианско-демократического союза" (ХДС).

При этом Х.Зеехофер планирует сохранить за собой пост министра внутренних дел Германии.

В конце октября этого года А.Меркель заявила, что откажется от должности главы ХДС. По данным телеканала "Вельт", ее решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

Партия ХСС выступает с ХДС в коалиции.