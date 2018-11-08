Ранивший нескольких человек в Калифорнии стрелок мертв - шериф

Мужчина, открывший стрельбу в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), мертв, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на шерифа округа.

Пол последним данным, ранения получили 11 человек, среди пострадавших помощник шерифа.

"Стрелявший мертв", - рассказал Эрик Бушоу, шериф округа Вентура, в котором расположен Таузанд-Окс.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Нападавший произвел около 30 выстрелов.